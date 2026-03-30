Nella giornata di domenica, una delle più significative per i cristiani, si sono verificati disordini a causa di un’operazione di polizia che ha bloccato l’accesso a un sito religioso. Successivamente, il governo ha comunicato un passo indietro, autorizzando il rappresentante religioso locale a celebrare la messa. La decisione ha permesso di ripristinare temporaneamente l’attività liturgica nel luogo coinvolto.

Una delle domeniche più simboliche dell’anno per i cristiani era cominciata con uno sbarramento di polizia. Da qui, lo sdegno internazionale. Poi, nel giro di alcune ore, è arrivata la retromarcia. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha infatti ordinato accesso «pieno e immediato» al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, dopo che gli agenti israeliani gli avevano impedito di celebrare la messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro. Un episodio che ha scatenato (comprensibilmente) reazioni diplomatiche a catena, rimettendo al centro del dibattito la questione della libertà di culto nei luoghi santi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Santo Sepolcro, marcia indietro immediata di Netanyahu: Pizzaballa può celebrare la messa

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