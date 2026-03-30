Santanchè e la polemica sul nuovo lido di lusso in Versilia con il compagno Kunz spiegata dall'inizio

A pochi giorni dalle sue dimissioni, Daniela Santanchè si trova al centro di una nuova polemica riguardante il progetto di un lido di lusso in Versilia, promosso dal suo attuale compagno, Dimitri Kunz. La vicenda coinvolge questioni legate alla gestione del nuovo stabilimento e alle implicazioni legali connesse alla sua apertura. La discussione si concentra sulle modalità di realizzazione e sulle autorizzazioni richieste.

A neanche una settimana dalle sue dimissioni, un'altra polemica travolge Daniela Santanchè. La storia ruota attorno al nuovo lido di lusso che il compagno dell'ex ministra, Dimitri Kunz aprirà in Versilia. Le trattative, con accuse di mancati pagamenti (poi smentite) hanno già scatenato delle polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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