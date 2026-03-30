Sanita’ | Rocca serve contratto unico per pubblico e privato

Il ministro della salute ha sottolineato l'importanza di creare un contratto unico che coinvolga sia il settore pubblico che quello privato della sanità. La proposta si basa sulla necessità di affrontare la carenza di infermieri e di garantire un sistema più integrato. La questione è stata sollevata in un contesto di discussione sulle politiche sanitarie nazionali.

È necessario instaurare “un contratto unico per la sanità pubblica e privata: credo che sia fondamentale, soprattutto se consideriamo anche la carenza di infermieri. Infatti, molti di coloro che attualmente lavorano nel settore privato e nel privato accreditato, man mano che si svolgeranno i concorsi negli enti pubblici, che al momento offrono contratti più vantaggiosi, vedranno le cliniche svuotarsi”. Queste sono state le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la presentazione dei risultati dell’attività del Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, serve contratto unico per pubblico e privato Articoli correlati Sanita’: Rocca, ruolo ospedali pubblici rispettato, non vedo eccesso del privatoIn relazione al settore della sanità privata, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: “Per quanto concerne la parte... Leggi anche: Sanità, esperti: "Innovazione e partnership pubblico-privato per sostenibilità Ssn"