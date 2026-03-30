Sanità in Sicilia | nasce Fibrocare la piattaforma digitale per la fibromialgia

È stata presentata a Palermo all’assessorato regionale della Salute la piattaforma digitale chiamata “Fibrocare”, progettata per supportare le attività di diagnosi e cura della fibromialgia. La piattaforma telematica integrata mira a facilitare lo studio e la gestione della patologia attraverso strumenti digitali. La presentazione si è svolta in un contesto istituzionale dedicato alla sanità in Sicilia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo strumento per diagnosi e cura. Presentata a Palermo, all’assessorato regionale della Salute, la nuova Piattaforma telematica integrata (Pti) “Fibrocare”, pensata per migliorare studio, diagnosi e trattamento della fibromialgia. Si tratta di un sistema digitale innovativo, accessibile tramite applicazione, che mette in rete medici e pazienti. La piattaforma consentirà una raccolta strutturata e continua dei dati clinici, favorendo una gestione più efficace dei casi e un monitoraggio più preciso della malattia. L’impegno della Regione. Secondo l’assessore Daniela Faraoni, nella foto d’apertura, la Regione Siciliana conferma e rafforza il proprio impegno verso una patologia cronica, complessa e spesso sottovalutata, ma che può risultare fortemente invalidante per chi ne soffre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sanità in Sicilia: nasce “Fibrocare”, la piattaforma digitale per la fibromialgia Articoli correlati Rete Unesco dei Festival culturali del Val di Noto: nasce la piattaforma digitale che ospiterà i 15 partnersNasce una “casa comune virtuale” per tutte le 15 iniziative culturali che fanno parte della Rete Unesco dei Festival del Val di Noto: da ieri è... Nasce Quotidiano Sanità Club, piattaforma di servizi per i professionisti della salute(Adnkronos) – 'Quotidiano Sanità', punto di riferimento per l'informazione e l'aggiornamento nel mondo sanitario da oltre 15 anni, lancia...