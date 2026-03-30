Nel Salento sono stati effettuati 2.357 controlli da parte delle forze dell'ordine, che hanno portato a sanzioni nei confronti di alcuni bar. La presenza delle autorità ha contribuito a ripristinare l’ordine nella zona, secondo quanto riferito dagli organi di polizia. Non sono stati segnalati altri incidenti o irregolarità nelle ultime ore.

La sicurezza nel Salento non è un concetto astratto ma una realtà operativa che si misura in numeri precisi. Nella settimana conclusasi il 30 marzo 2026, le forze dell’ordine hanno identificato 2.357 persone e monitorato 984 veicoli nei centri urbani di Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino. Non si tratta di statistiche vuote, ma di un intervento mirato per ripristinare l’ordine amministrativo e contrastare le irregolarità più evidenti nella vita quotidiana dei cittadini. L’intervento ha convergere diverse unità operative: dal reparto prevenzione crimine alla polizia stradale e ferroviaria, fino ai commissariati locali. Questa sinergia permette di coprire ogni angolo del tessuto urbano senza lasciare zone d’ombra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento: 2.357 controlli, multe ai bar e ordine ristabilito

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