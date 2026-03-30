Durante un concerto, l'artista ha interrotto l'esibizione senza proseguire, portando alla cancellazione dell'evento. Gli organizzatori hanno annunciato che tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso. La notizia è stata confermata attraverso una comunicazione ufficiale rivolta al pubblico presente. La decisione di procedere con i rimborsi è stata presa poco dopo l'interruzione dell'esibizione.

Rosaliasolo pochi giorni fa avevainterrotto il suo concertoal forum di Assago. L’artista aveva avuto problemi di salute a causa di unaintossicazione alimentare.Ma oggi, 30 marzo, a cinque giorni dallo show musicale, dei quali tre lavorativi, ci sono delle informazioni in più suirimborsi dei biglietti.I fan infatti si interrogavano su quale sarebbe stata la sorte dei ticket acquistati. In tanti speravano in un recupero della data ma oggi si può affermare che così non sarà al quanto pare. Proprio oggi è arrivata unacomunicazione diTicketmasterche ha chiarito il punto:i biglietti dei presenti all’Unipol Forum di Assago saranno rimborsati.E’ infatti arrivata una mail a coloro che avevano acquistato il ticket in cui vengono informati con tutte le specifiche del caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rosalia interrompe il concerto: i fan verranno rimborsati

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