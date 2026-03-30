Un messaggio ufficiale informa i fan di Rosalía che, a seguito dell’interruzione del concerto al Forum di Assago lo scorso 25 marzo, verranno effettuati rimborsi sui biglietti acquistati. Tuttavia, non tutti i clienti riceveranno l’intera somma spesa, poiché sono state comunicate modalità di rimborso diverse. La comunicazione specifica le procedure da seguire per ottenere il rimborso parziale o totale.

Arriva una risposta ufficiale per i fan di Rosalía dopo l’interruzione del concerto al Forum di Assago del 25 marzo: i biglietti saranno rimborsati. La comunicazione è stata inviata via email da Ticketmaster (e anche da TicketOne), confermando la decisione dell’organizzatore di procedere con il rimborso integrale del prezzo del biglietto, inclusi i diritti di prevendita pari al 15%. Nel dettaglio, il rimborso comprenderà il costo del biglietto e la prevendita, mentre resteranno escluse le commissioni di servizio, eventuali spese di consegna e la polizza “Biglietto Protetto”, se acquistata. I pagamenti verranno effettuati automaticamente sulla stessa modalità utilizzata per l’acquisto, con tempistiche comprese tra il 7 aprile e il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rosalía, biglietti rimborsati ma non tutta la cifra: ecco cosa sapere

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