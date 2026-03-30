Rosalía biglietti rimborsati in parte per lo show sospeso | ecco come fare a partire dal 7 aprile

Dopo l’annullamento dello spettacolo di Rosalía al Forum di Assago, è stata annunciata la possibilità di ottenere rimborsi parziali per i biglietti acquistati. La procedura per richiedere il rimborso sarà attiva a partire dal 7 aprile. La data milanese non sarà riprogrammata e non sono previsti ulteriori concerti in quella location.

Cinque giorni dopo l’interruzione del concerto di Rosalía al Forum di Assago, arriva la risposta ufficiale che molti fan speravano di non ricevere: niente riprogrammazione della data milanese. Le piattaforme Ticketmaster e TicketOne hanno invece avviato la procedura di rimborso per gli 11mila spettatori presenti alla serata del 25 marzo, quando la cantautrice spagnola ha dovuto fermarsi a metà dello show a causa di un’intossicazione alimentare. La comunicazione è stata inviata via email lunedì 30 marzo a tutti coloro che avevano acquistato i biglietti. Nonostante l’artista fosse rimasta sul palco per quasi un’ora eseguendo 10 canzoni, l’organizzatore ha deciso di procedere con il rimborso integrale del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita, pari al 15% del valore del tagliando. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Rosalía, biglietti rimborsati in parte per lo show sospeso: ecco come fare, a partire dal 7 aprile Articoli correlati Rosalía, biglietti rimborsati ma non tutta la cifra: ecco cosa sapereArriva una risposta ufficiale per i fan di Rosalía dopo l’interruzione del concerto al Forum di Assago del 25 marzo: i biglietti saranno rimborsati. I biglietti del concerto di Rosalía a Milano, interrotto per problemi di salute della cantante, verranno rimborsatiIl 25 marzo, Rosalía era stata costretta a sospendere il suo concerto al Forum di Assago, Milano, a causa di un’intossicazione alimentare.