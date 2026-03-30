Roma sempre più giovane | il dato sull’età media sorprende

Negli ultimi diciotto mesi, la società calcistica ha investito circa 200 milioni di euro per acquistare giocatori con meno di 24 anni, tra cui talenti come Soulé e Vaz. Questa strategia sembra aver portato a una riduzione dell'età media della squadra, che risulta essere più giovane rispetto al passato. I cambiamenti nel mercato e nelle scelte di ingaggio segnano un trend evidente in questa stagione.

Nell’ultimo anno e mezzo la strategia dei Friedkin è stata quella di puntare sui giovani, spendendo 200 milioni di euro per svariati giocatori al di sotto dei 24 anni, da Soulé a Vaz. Gasperini apprezza gli investimenti sui giovani, ma nelle ultime due sessioni di mercato si aspettava anche qualche rinforzo di esperienza e carisma come Malen. Gli arrivi di Wesley, Ghilardi, Ziolkowski, El Aynaoui, Venturino e Zaragoza rientrano nella visione dei Friedkin, con alcuni di questi giocatori ancora acerbi per dare continuità alle proprie prestazioni. Va però evidenziata la forte spinta della società nella volontà di investire sui giovani negli ultimi anni: nel 2023-24 i giallorossi erano la terza squadra più esperta della Serie A con quasi 28 anni di media, dietro a Lazio e Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma sempre più giovane: il dato sull’età media sorprende Articoli correlati Lavoratori sempre più anziani. L’età media sfiora i 43 anni. Siamo quattordicesimi in Italiadi Federico Di Bisceglie A raccontare la storia sono i numeri, prima ancora delle tendenze nazionali. Leggi anche: Roma, la rivoluzione di Gasperini: età media record e “linea verde” per scardinare il tabù Champions Sarah wird in 3 Jobs gefeuert – Ganzer Film | Deutsch lernen mit Geschichten