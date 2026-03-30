Roma processo a Trigoria | Gestione infortuni difficile Dubbi sul rinnovo di Pellegrini

A Roma si svolge un processo che si concentra sulla gestione degli infortuni presso il centro sportivo di Trigoria e sulle trattative in corso per il rinnovo di contratto di un calciatore chiave. Durante l'udienza, sono stati discussi i metodi adottati per il recupero degli atleti e le questioni legate alla durata delle negoziazioni contrattuali. Le testimonianze e le analisi tecniche hanno portato alla luce diverse opinioni sulla gestione sanitaria e sulle strategie di mercato.

L’etere romano si infiamma sulla gestione clinica di Trigoria e sul rebus dei rinnovi contrattuali, con il futuro di Lorenzo Pellegrini al centro di un violento scontro di opinioni. La “gestione farraginosa” degli infortuni, denunciata da Mario Mattioli ( Radio Radio ), solleva dubbi sulla tenuta atletica in vista della volata Champions League: il timore è che ogni minimo affaticamento si trasformi in uno stop di un mese, paralizzando le rotazioni di Gian Piero Gasperini. Con Donyell Malen indicato da Roberto Pruzzo come l’unico pilastro rimasto per non “chiudere la baracca”, la sfida di Pasqua contro l’ Inter diventa lo spartiacque definitivo: una sconfitta a San Siro, unita a un eventuale successo del Como, farebbe scivolare i giallorossi a -6 dal quarto posto a sole otto giornate dal termine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, processo a Trigoria: “Gestione infortuni difficile”. Dubbi sul rinnovo di Pellegrini Articoli correlati Roma, caos Trigoria: infortuni record e gestione clinica sotto accusaIl centro sportivo di Trigoria finisce sotto accusa per una gestione clinica fallimentare, trasformando l’infermeria della Roma in un fattore... Roma, aria tesa a Trigoria: la vittoria sul Lecce non spegne i dubbiLa vittoria contro il Lecce ha riportato tre punti importanti, ma non ha cancellato le sensazioni di tensione che accompagnano la Roma nelle ultime...