La procura di Roma sta indagando su un possibile collegamento tra i fondi di un gruppo criminale e una società gestita da un'impresa locale. La Dda ha avviato accertamenti per verificare se i soldi provenienti dalla cosca siano stati depositati o movimentati tramite la società in questione. Le indagini sono in corso e riguardano anche operazioni finanziarie e transazioni sospette.

La direzione distrettuale antimafia di Roma ipotizza che la società "Le cinque forchette srl" sia stata utilizzata da Miriam Caroccia e dal padre Mauro - quest'ultimo ritenuto prestanome del clan senese - per trasferire e reinvestire, "anche in fase di avviamento", il denaro sporco dell'associazione mafiosa attiva su Roma. Non si tratta di un'azienda qualunque. La società, costituita a Biella nel 2024, è finita nella bufera politica perché tra i sei soci fondatori, oltre alla 18enne Miriam Caroccia, c'era anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che ha poi dismesso le sue quote.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, ipotesi soldi del clan Senese nella società dei Caroccia: indaga la Dda

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