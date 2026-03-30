Roma | donna caduta in pozzo Monte Stallonara decorso stabile sara’ dimessa nei prossimi giorni

Una donna caduta in un pozzo nel parco della Pace, nella zona di Monte Stallonara a Roma, lo scorso sabato, è attualmente sotto osservazione nel reparto di Traumatologia dell’ospedale San Camillo. La sua condizione rimane stabile e nelle prossime ore dovrebbe essere dimessa. Il pozzo non era segnalato e si trova all’interno dell’area verde.

Sociale. Maselli: pacchetti vacanza persone con disabilita’, stanziato un milione in piu’ La donna caduta in un pozzo a Monte Stallonara è in osservazione, ma non necessita di intervento chirurgico. Secondo le informazioni che sono state rese note, la donna non avrà bisogno di ulteriori interventi chirurgici per la frattura del piede che ha subito. Si prevede che verrà dimessa nei prossimi giorni, un segnale positivo che fa ben sperare per il suo completo recupero. Turismo. Onorato: Duco nel 2027 arriva nella capitale, straordinario risultato Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento direttore@romadailynews. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: donna caduta in pozzo Monte Stallonara, decorso stabile, sara’ dimessa nei prossimi giorni Articoli correlati Roma: paura a Monte Stallonara, donna cade in pozzo, ferita ma coscientePaura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara, un’area di Roma, dove una donna ha vissuto un’esperienza traumatica. Leggi anche: Come sta la donna caduta nel pozzo a Roma: ha una frattura al piede sinistro, forse sarà operata