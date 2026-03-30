Roma si prepara a sfidare il Milan a San Siro in una partita decisiva per le possibilità di qualificazione in Europa. Il centro sportivo di Trigoria è stato isolato e circondato da forze di sicurezza, mentre i giocatori si allenano con concentrazione massima prima dell’incontro. La gara rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in vista di obiettivi stagionali.

Il centro sportivo di Trigoria ha assunto i tratti di un quartier generale in stato di assedio. La Roma si affaccia all’ottava “finale” di questo segmento conclusivo di stagione con la consapevolezza che il rettangolo verde di San Siro non sarà un semplice palcoscenico, ma un tribunale senza appello. Per Gian Piero Gasperini, la sfida contro l’ Inter capolista rappresenta lo snodo vitale per la qualificazione alla prossima Champions League: un crocevia dove il destino dei singoli si intreccia con le ambizioni macroeconomiche del club. Uscire indenni dalla scala del calcio significherebbe blindare il morale e la classifica; un passo falso, di contro, rischierebbe di spalancare il baratro, considerando le rotte agevoli di Juventus e Como, impegnate rispettivamente contro Genoa e Udinese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma a San Siro: l’ultima chiamata per l’Europa dei Grandi

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