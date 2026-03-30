Il regista Claudio Zagarini ha commentato la differenza di tempo impiegato per un video tra Rovazzi e la cantante. Ha spiegato che la registrazione di un video per Rovazzi richiede circa una settimana, mentre per la cantante si svolge in un solo giorno. Zagarini ha lavorato con artisti di diversi generi musicali, realizzando oltre 500 videoclip in Italia e all’estero negli ultimi vent’anni.

Ha alle spalle oltre vent’anni di carriera e ha firmato almeno 500 videoclip in Italia e all’estero (“In Italia ho lavorato con cantanti dei generi più disparati, da Fabio Rovazzi a Ornella Vanoni passando per J-Ax e Paola Turci ”). Claudio Zagarini si racconta a Il Corriere della Sera e rivela alcuni aneddoti divertenti, avvenuti nel backstage di qualche set: “Negli Stati Uniti ho lavorato molto con Snoop Dogg: potete immaginare come si presentava sul set. Ogni tanto chiedeva quanto mancasse dopo cinque minuti. Una cantante, invece, non iniziava le riprese senza una bottiglia di grappa”. L’artista che ha catturato l’attenzione di Claudio Zagarini è stata Rita Pavone: “È instancabile, ha un’energia pazzesca, superiore a quella di molti giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rita Pavone instancabile. Il suo video registrato in un giorno, per Rovazzi una settimana. Una cantante non iniziava le riprese senza una bottiglia di grappa”: parla il regista Claudio Zagarini

Articoli correlati

Leggi anche: “Sono furiosa”: parte per una settimana di vacanza e affida il suo gatto e il suo coniglio alla sua migliore amica, al ritorno fa una scoperta choc

Leggi anche: Dopo aver scoperto che la moglie è tornata al suo paese senza nemmeno una parola, Fernando parte senza una meta e assume una nuova identità in Portogallo

Contenuti e approfondimenti su Rita Pavone

Argomenti discussi: Claudio Zagarini, l'uomo dietro i video musicali: Quello per Eros Ramazzotti e Max Pezzali l'ho fatto solo con l'AI. Snoop Dogg? Dopo 5 minuti voleva andarsene.

Rita Pavone compie 80 anni: voce instancabile, cuore sempre giovaneRita Pavone, nata a Torino nel 1945, festeggia oggi gli 80 anni con l’irrefrenabile entusiasmo che l’ha resa una pietra miliare del pop italiano. Autodidatta e coraggiosa, ha attraversato generazioni, ... tg24.sky.it

Rita Pavone compie 80 anni, dove vive: la villa in Svizzera, il giardino immenso, il camino in pietra e l'angolo dedicato alla musicaIl soggiorno di Rita Pavone offre un’atmosfera accogliente, grazie al camino in pietra che ne è il fulcro. Le pareti sono decorate con una varietà di quadri e, in mezzo a questi, brillano coppe ben ... leggo.it