Rimini capitale del frisbee | 156 squadre dal mondo per la 35esima edizione del Paganello

Durante il weekend di Pasqua, Rimini ospita la 35ª edizione del Paganello, una competizione internazionale di Beach Ultimate, la disciplina del frisbee praticata sulla spiaggia. Alla manifestazione partecipano 156 squadre provenienti da diversi paesi, rendendo la città il centro di questo evento sportivo. La manifestazione si svolge sulla spiaggia e coinvolge atleti di livello mondiale.

Per il weekend di Pasqua Rimini viene presa d'assedio dai “dischi volanti” del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. L'edizione di quest'anno prevede oltre 156 squadre da tutto il mondo e oltre 2.300 partecipanti. Dal 4 al 6 aprile, sulla spiaggia di Marina Centro, si sfideranno giocatori che arrivano direttamente da Italia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Stati Uniti d’America, Arabia Saudita, Austria, Polonia, Singapore, Danimarca, Isole Vergini Americane, Libano, Spagna, Ucraina, Repubblica Ceca, Francia, Finlandia, Belgio, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Colombia, Paesi Bassi, Egitto, Canada, Kuwait, Turchia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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