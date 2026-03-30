Rigore al 95? | Corazza sigla l’Ascoli e riapre il campionato
Nell’ultimo minuto di gioco, l’Ascoli ha segnato il gol decisivo contro l’Arezzo, portando a casa una vittoria per 2-1. La partita si è conclusa al Città di Arezzo e ha permesso alla squadra di ottenere tre punti fondamentali. La rete del vantaggio è arrivata al 95°, riaprendo così le possibilità di classifica per entrambe le formazioni.
L’Ascoli ha sconfitto l’Arezzo con un risultato di 1-2 nell’ultima azione della gara disputata al Città di Arezzo, segnando tre punti decisivi che rimettono in gioco le sorti del campionato. La vittoria è stata ottenuta grazie a un rigore al minuto 95 trasformato da Corazza, dopo una trattenuta segnalata dal Football Video Support. Questo epilogo clamoroso avviene con quattro partite ancora da disputare, lasciando il torneo più aperto che mai. Il momento decisivo e la reazione del settore ospiti. La partita si è svolta in condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e vento che hanno reso il terreno viscido, influenzando lo svolgimento del match fin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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