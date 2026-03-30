Rigore al 95? | Corazza sigla l’Ascoli e riapre il campionato

Nell’ultimo minuto di gioco, l’Ascoli ha segnato il gol decisivo contro l’Arezzo, portando a casa una vittoria per 2-1. La partita si è conclusa al Città di Arezzo e ha permesso alla squadra di ottenere tre punti fondamentali. La rete del vantaggio è arrivata al 95°, riaprendo così le possibilità di classifica per entrambe le formazioni.