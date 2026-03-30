A Palermo si è tenuta una riunione organizzata dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” per ricordare il sessantesimo anniversario dell’uccisione del sindacalista di Tusa. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali, in un momento di commemorazione dedicato alla memoria di Battaglia, assassinato dalla mafia nel marzo del 1966 nel centro della città.

Si è svolta a Palermo una partecipata riunione promossa dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, in occasione del sessantesimo anniversario dell’uccisione del sindacalista socialista di Tusa a cui è dedicato il sodalizio, assassinato dalla mafia il 24 marzo 1966 nel centro nebroideo. Nel corso dell’incontro è stato ricordato come Carmelo Battaglia continui a rappresentare, per tutti i socialisti siciliani, un imprescindibile punto di riferimento morale e politico. La sua figura resta simbolo delle battaglie del socialismo nebroideo e del movimento contadino socialista, radicate in una tradizione che ha pagato un altissimo tributo di sangue nella lotta contro la mafia, annoverando numerosi martiri tra le file dei socialisti siciliani, che sono stati la comunità politica più colpita da Cosa nostra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Ricordo del sindacalista socialista Carmelo Battaglia a sessant’anni dal delitto

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