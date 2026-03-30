Ricordate la lite tra Ciro Ferrara e Gigi Maifredi? Il mister torna a parlarne anni dopo

Un episodio di tensione tra Ciro Ferrara e Gigi Maifredi, avvenuto in diretta televisiva, torna a essere oggetto di discussione quando il tecnico del 1947 decide di affrontare nuovamente l’argomento. L’evento si è verificato alcuni anni fa durante una trasmissione trasmessa da un’emittente nazionale. Ora, il tecnico si è espresso pubblicamente riguardo a quanto accaduto in quella circostanza.

Tutti ricorderanno la lite tra Ciro Ferrara e Gigi Maifredi avvenuta in diretta a Mediaset, il tecnico classe 1947 di Lograto torna a parlarne. In una lunga intervista a JuveLive.it, nella rubrica What If, il mister ha raccontato la sua esperienza in bianconero e anche quella spiacevole situazione. Ma contestualizziamo tutto. (ANSA) Calciomercato.it 9 Gennaio 2010, la Juventus è reduce da un pesantissimo 3-0 al San Paolo di Napoli con una tripletta messa a segno da Edinson Cavani. In studio a Mediaset Premium si presenta un Ciro Ferrara nervoso anche perché si parla insistentemente di un suo esonero che poi sarebbe arrivato venti giorni dopo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ricordate la lite tra Ciro Ferrara e Gigi Maifredi? Il mister torna a parlarne anni dopo Articoli correlati Dopo 4 anni mister Cosmi torna in panchina: ufficiale la firma a SalernoIl tecnico perugino, allenatore dell'Arezzo dal 1995 al 2000, ha accettato l'incarico nella prestigiosa piazza campana, terza nel girone di serie C... Ferrara riaccende la passione per la maratona: nel 2027 torna l’evento dopo quarant’anni di storia e tradizione running.Bentornata Maratona: Ferrara riscopre la sua tradizione running nel 2027 Ferrara tornerà ad ospitare una maratona nel 2027, dopo un’interruzione...