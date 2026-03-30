Alla Fortezza Firmafede di Sarzana è allestita una mostra dedicata a Renato Guttuso, uno dei principali artisti italiani del Novecento. La rassegna, aperta fino al 2 giugno 2026, presenta un’ampia selezione di opere dell’artista, che si estende su diversi spazi espositivi della fortezza. La mostra include dipinti realizzati durante la sua carriera e si concentra sull’uso del colore e sulla rappresentazione della realtà sociale.

Sono gli spazi espositivi della Fortezza Firmafede di Sarzana a ospitare (sino al 2 giugno 2026) un’interessante monografica dedicata a Renato Guttuso, grande protagonista della pittura italiana del Novecento. Fra dipinti e disegni, esposto un significativo numero di opere che accompagnano il visitatore in un affascinante viaggio nel mondo del grande pittore siciliano. Siciliano di Bagheria, una passione per l’arte trasmessagli sin dall’infanzia dal padre Gioacchino, agrimensore e acquarellista, già dalla prima adolescenza Renato Guttuso comincia a distinguersi per alcune sue opere, paesaggi soprattutto, rilievi montuosi e scorci della sua Sicilia e di Bagheria, quelle origini che porterà sempre nel cuore e che saranno fonte di ispirazione durante tutta la sua carriera. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Renato Guttuso. La sua arte accende di colori la Fortezza di Sarzana

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