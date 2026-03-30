La situazione si complica per Marco Nonno, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli, che avrebbe dovuto rientrare in consiglio regionale come primo dei non eletti con oltre 9.600 preferenze. Tuttavia, le procedure e i passaggi necessari al suo reintegro si sono complicati, rendendo difficile la sua entrata. Al suo posto, si valuta un altro nome come possibile nuovo consigliere regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti La strada sembrava già stretta. Ora è diventata un vicolo cieco. Marco Nonno, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli, era pronto a rientrare in consiglio regionale da primo dei non eletti, forte di oltre 9600 preferenze. Il seggio lasciato libero da Edmondo Cirielli – oggi viceministro e fuori dall’aula dopo la sconfitta alle regionali – sembrava la naturale destinazione. Ma la realtà, ancora una volta, si è messa di traverso. Non è una storia nuova. Già nel 2022 Nonno era stato costretto alla sospensione per effetto della Legge Severino, a causa della condanna a 2 anni per resistenza a pubblico ufficiale legata ai fatti di Pianura del 2008. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione, si complica il ritorno in consiglio per Nonno: ecco chi entrebbe al suo posto

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