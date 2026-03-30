Oggi è stata presentata a Palermo una nuova piattaforma telematica regionale chiamata

È stata presentata oggi nella sede dell'assessorato regionale della Salute, a Palermo, la nuova Piattaforma telematica regionale integrata (Pti) "Fibrocare" per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia. Uno strumento di innovazione digitale che sarà a disposizione di medici e pazienti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Regione, nasce "Fibrocare": una piattaforma regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia

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