Regione arriva Fibrocare | ecco la piattaforma digitale per diagnosi e cura

È stata presentata a Palermo, presso l’assessorato regionale della Salute, la piattaforma digitale chiamata “Fibrocare”. Si tratta di uno strumento telematico progettato per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, una patologia complessa che spesso viene sottovalutata. La piattaforma è stata ideata per facilitare il percorso di assistenza e trattamento dei pazienti affetti da questa condizione.

Un nuovo strumento digitale per affrontare una patologia complessa e ancora spesso sottovalutata. È stata presentata a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale della Salute, la piattaforma telematica integrata “Fibrocare”, pensata per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia. “La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno nella lotta a una patologia cronica e complessa – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni – ancora oggi troppo spesso sottovalutata, sebbene sia invalidante per chi ne soffre. Questa piattaforma rappresenta una collaborazione tra istituzioni, comunità scientifiche e associazioni, con l’obiettivo di approfondire i meccanismi della malattia e migliorare la qualità delle cure”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Regione, arriva “Fibrocare”: ecco la piattaforma digitale per diagnosi e cura Una selezione di notizie su Regione arriva Fibrocare ecco la... Regione, nasce "Fibrocare": una piattaforma regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgiaÈ stata presentata oggi nella sede dell'assessorato regionale della Salute, a Palermo, la nuova Piattaforma telematica regionale integrata (Pti)... Leggi anche: Nasce Fibrocare, piattaforma per la diagnosi e la cura della fibromialgia