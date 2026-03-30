Una mostra dedicata a regina Elisabetta II si prepara ad aprire i battenti, con Caroline de Guitaut come curatrice. La mostra si concentrerà anche sugli aspetti meno noti della sovrana, tra cui i dettagli sui suoi effetti personali e le modalità di organizzazione delle sue finanze personali. Tra gli oggetti esposti ci saranno anche alcuni articoli che riflettono una certa gerarchia interna, anche nelle tasche della regina.

Non si contano infatti i trucchetti e gli stratagemmi messi in atto dalla reale, e con lei il suo entourage, per garantire una presenza e un'immagine pubblica sempre distinta, calzante, mai fuori posto. Dai pesetti inseriti nelle gonne per evitare che queste svolazzassero, alle scarpe, sempre lo stesso modello, che quando erano nuove venivano calzate per un po' dalla sua fidata Angela Kelly affinché le rendesse più morbide, passando per la sua borsa, la famosa Launer nera, utilizzata anche per inviare messaggi in incognito al suo staff semplicemente spostandola da una mano all'altra. Adesso, all'alba dell'apertura,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Regina Elisabetta II, anche le sue tasche avevano una «gerarchia»

Articoli correlati

Un libro conferma che il couturier preferito della regina Elisabetta II era davvero una spia in tempo di guerraPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Regina Elisabetta

Temi più discussi: Elisabetta II, la regina delle influencer; Regina Elisabetta II, anche le sue tasche avevano una gerarchia; Lo stile iconico della Regina Elisabetta II rivive nella capsule Burberry; Addio alla Regina. Elisabetta II è morta, aveva 96 anni.

Sarah Ferguson per i soldi era pronta a portare in tv i Corgi della regina Elisabetta II e a clonarli. Le trattative erano avviate: l’indiscrezioneL'ex duchessa di York aveva avanzato trattative per uno show televisivo con i cani reali, con l'obiettivo di clonarne la razza ... ilfattoquotidiano.it

Chi voleva avere un discendente dei cani reali? - 2/2L'ex duchessa di York aveva avanzato trattative per uno show televisivo con i cani reali, con l'obiettivo di clonarne la razza ... ilfattoquotidiano.it

Ok, questo non è proprio il classico Funko La Regina Elisabetta II nel momento dell’incoronazione… in versione Pop. Chi lo vuole aggiungere alla propria collezione Dove lo trovi Su EMP https://emp.me/9ro1 - facebook.com facebook