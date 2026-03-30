Referendum Schifani | La coalizione di centrodestra nel suo complesso tiene

Il risultato di un sondaggio pubblicato ieri dal Corriere della Sera, condotto tra il 24 e il 26 marzo, analizza l’andamento delle preferenze politiche a seguito del referendum. Secondo i dati, la coalizione di centrodestra ha mantenuto una posizione stabile, evidenziando una tenuta complessiva nonostante le recenti vicende. La conferma arriva da un rappresentante politico, che sottolinea la solidità del fronte di centrodestra.

Il presidente della Regione siciliana nonché presidente del Consiglio nazionale degli azzurri: "Forza Italia si conferma un partito vivo, radicato sui territori e capace di intercettare consenso in modo stabile" "Il sondaggio pubblicato ieri dal Corriere della Sera, realizzato nell'immediatezza del risultato referendario tra il 24 e il 26 marzo, conferma un dato politico chiaro: la coalizione di centrodestra nel suo complesso tiene, dimostrando solidità anche dopo un passaggio complesso. In questo quadro, la crescita di Forza Italia di oltre un punto percentuale è particolarmente significativa: è la prova concreta di un partito vivo, radicato sui territori e capace di intercettare consenso in modo stabile". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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