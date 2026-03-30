Radio Radicale compie 50 anni e il suo ruolo nel panorama dell'informazione italiana viene celebrato con vari interventi. La radio è stata riconosciuta come un luogo di confronto libero e di ascolto per tutte le opinioni, offrendo spazio anche a chi viene solitamente escluso dai canali tradizionali. La voce del mezzo viene considerata fondamentale nel mantenere questa apertura e questa modalità di comunicazione.

“Radio Radicale è un’istituzione nel panorama dell’informazione italiana, che ha fatto del confronto libero e dell’apertura a tutte le idee i propri tratti distintivi. Ha sempre dato diritto di parola a tutti, anche quando l’arco costituzionale la negava ad alcuni. Ha saputo anticipare i tempi e intercettare i bisogni dei cittadini, introducendo innovazioni diventate poi normalità-“. Così la premier Giorgia Meloni nel suo messaggio di auguri per i 50 anni della storica emittente. Che – ricorda la presidente del Consiglio – è stata la prima a trasmettere in diretta le sedute di Camera e Senato, “garantendo per anni una copertura integrale dei lavori che nessun’altro assicurava e facendo un autentico servizio pubblico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Radio Radicale compie 50 anni, Meloni: Palestra di confronto libero, ha dato diritto di parola anche agli esclusi. Non cambiate

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