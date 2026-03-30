Rabiot guida il centrocampo | Allegri ha trovato il suo uomo chiave
Adrien Rabiot ha assunto un ruolo centrale nel centrocampo del Milan, diventando un elemento fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri. La sua presenza in campo è costante e influente, e il tecnico ha scelto di affidarsi a lui come punto di riferimento nel reparto mediano. La sua integrazione nel sistema di gioco ha portato a una maggiore stabilità e continuità nelle partite recenti.
Adrien Rabiot è diventato rapidamente il giocatore imprescindibile per il Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese ha conquistato tutti grazie a prestazioni solide e continue. Allegri lo ha voluto fortemente e lo ha inserito subito al centro del progetto tecnico rendendolo un titolare fisso. A parte poche eccezioni legate a problemi fisici Rabiot è stato sempre schierato dall’inizio diventando il punto di equilibrio tra fase offensiva e difensiva. La sua capacità di strappare palla al piede e allo stesso tempo coprire gli spazi lo rende fondamentale nello sviluppo del gioco rossonero. Non è solo quantità ma anche intelligenza tattica e leadership silenziosa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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