Quasi medici
Sono state introdotte nuove lauree infermieristiche con un orientamento clinico che puntano a formare professionisti con competenze più avanzate e autonomia superiore rispetto al passato. Questi futuri operatori sanitari avranno maggiori capacità decisionali e responsabilità, in un percorso che potrebbe avvicinarli a figure mediche, anche se non sono ancora definiti come tali. La trasformazione mira a rispondere alle esigenze di un sistema sanitario in evoluzione.
Le nuove lauree infermieristiche a orientamento clinico promettono di creare figure ibride: quasi medici? Mini medici? Professionisti con più autonomia, più potere decisionale e – forse – anche più responsabilità. Ma a che prezzo? Con confini ancora poco chiari tra diagnosi, prescrizione e assistenza, la riforma rischia di innescare uno scontro frontale nella sanità italiana. Sullo sfondo, una carenza cronica di personale e un sistema che prova a reinventarsi. Ma senza sapere davvero dove sta andando. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 🔗 Leggi su Panorama.it
Articoli correlati
Boom di aggressioni a medici e infermieri. Nel 2025 quasi 18milaCon una media di 50 aggressioni al giorno i violenti si tolgono i medici di torno.
Sanità, Gimbe: medici di famiglia, in Toscana ne mancano quasi 400FIRENZE – In Toscana, all’1 gennaio 2025, secondo la stima Gimbe, mancano 394 medici di famiglia mentre entro il 2028 altri 466 raggiungeranno l’età...
Leggi anche: Infermieri «quasi medici» in Italia: nuove lauree, prescrizioni e scontro con i camici bianchi