Quasi medici

Sono state introdotte nuove lauree infermieristiche con un orientamento clinico che puntano a formare professionisti con competenze più avanzate e autonomia superiore rispetto al passato. Questi futuri operatori sanitari avranno maggiori capacità decisionali e responsabilità, in un percorso che potrebbe avvicinarli a figure mediche, anche se non sono ancora definiti come tali. La trasformazione mira a rispondere alle esigenze di un sistema sanitario in evoluzione.