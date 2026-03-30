Un missile balistico proveniente dall’Iran è stato intercettato nei cieli della Turchia, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa turco. I sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato sono intervenuti con successo, neutralizzando il missile prima che potesse raggiungere il suo obiettivo. Si tratta del quarto attacco di questo tipo segnalato dall’Iran in questa regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intercettazione nei cieli turchi. Il ministero della Difesa turco ha comunicato che un missile balistico proveniente dall’Iran è stato intercettato con successo dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato. L’operazione è avvenuta dopo che il vettore era entrato nello spazio aereo della Turchia, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sul luogo dell’intercettazione. Ruolo del sistema difensivo della Nato. Secondo quanto riferito da Ankara, il missile è stato neutralizzato grazie ai dispositivi di difesa dell’Alleanza atlantica attivi nel Mediterraneo orientale. Questi sistemi sono stati rafforzati negli ultimi mesi proprio per rispondere all’instabilità crescente nella regione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Quarto missile dall’Iran verso la Turchia: neutralizzato dalla Nato

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