Quarto missile dall' Iran verso la Turchia intercettato dalla Nato

Un missile balistico proveniente dall'Iran è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato nel Mediterraneo orientale. Il ministero della Difesa turco ha confermato che il missile è entrato nello spazio aereo turco e che è stato intercettato senza indicare la località precisa dell'evento. È il quarto missile di questo tipo intercettato in questa regione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Altri due soldati Onu sono morti in Libano oggi: sarebbero caschi blu indonesiani, che operavano nella zona sud est del Paese. Almeno un'altra persona sarebbe rimasta ferita. Lo apprende l'Ansa da fonti informate. Sarebbero così tre i soldati di Unifil morti nell'arco di poche ore. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite visionato dal New York Times, l'attacco è stato compiuto quando un veicolo su cui viaggiavano i soldati "è stato colpito da un'esplosione di origine indeterminata". Il veicolo era alla testa di un convoglio di truppe indonesiane che si stava spostando da una base dell'organizzazione all'altra, nell'area della città di Bani Haiyyan. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Quarto missile dall'Iran verso la Turchia intercettato dalla Nato Articoli correlati Quarto missile dall’Iran verso la Turchia: neutralizzato dalla NatoABBONATI A DAYITALIANEWS Intercettazione nei cieli turchi Il ministero della Difesa turco ha comunicato che un missile balistico proveniente... Leggi anche: Guerra in Iran, affondata una nave iraniana. «Parte l'offensiva di terra dei curdi», missile verso la Turchia intercettato dalla Nato