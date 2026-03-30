quarta repubblica tra referendum iran ed epstein files

Stasera su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro. La puntata, in onda lunedì 30 marzo, si concentrerà su temi come i referendum, la situazione in Iran e i file relativi a Epstein. Il talk affronta le notizie di attualità più recenti e rilevanti, offrendo aggiornamenti su questioni di interesse pubblico.

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 30 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 30 marzo 2026. Al centro della puntata, le tensioni seguite al referendum, con riflessi sulla magistratura e sulla maggioranza di Governo. Spazio anche al caso Salis e alle manifestazioni “No Kings”. A seguire, focus sul conflitto in Iran, con l’intervista all’ex consigliere di Donald Trump, John Bolton. Infine, gli ultimi colpi di scena sul caso Epstein. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Angelo D’Orsi, Piero Sansonetti, Giorgio Mulè, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Marco Bruna e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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