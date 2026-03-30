Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 30 marzo 2026

Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, su Rete 4 va in onda un nuovo episodio di Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro. La puntata prevede l'intervento di vari ospiti, i cui nomi non sono stati ancora resi noti, e approfondimenti su temi di attualità. La trasmissione si svolge in prima serata e durerà circa un'ora.

Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 30 marzo 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Al centro della puntata, le tensioni seguite al referendum, con riflessi sulla magistratura e sulla maggioranza di governo. Spazio anche al caso Salis e alle manifestazioni “No Kings”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 30 marzo 2026 Articoli correlati Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 marzo 2026Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 marzo 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 marzo 2026 Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione...