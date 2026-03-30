Pronostico USA-Portogallo | un’altra sconfitta

Mercoledì si disputa l’amichevole internazionale tra Stati Uniti e Portogallo. La partita sarà trasmessa in diretta e si conoscono già le probabili formazioni di entrambe le squadre. Gli Stati Uniti hanno subito cinque gol in una recente sfida contro il Belgio, un dato che fa discutere sulle possibili difficoltà della squadra.

USA-Portogallo è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Cinque gol presi dal Belgio non sono pochi. Sono un’enormità. Nessuno si aspettava che gli USA potessero subire una sconfitta così pesante. Però c’è stata e per gli uomini di Pochettino sarebbe meglio guardare avanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Arriva il Portogallo, adesso, un’altra nazionale forte che si presenta dopo il pareggio contro il Messico per zero a zero. Complicato che i portoghesi, senza Ronaldo comunque, non segnino due partite di fila. Quindi è evidente che gli USA debbano cercare, se volessero vincere, di segnarne almeno due di reti, anche se il compito pure in questo caso rimane complicato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico USA-Portogallo: un’altra sconfitta Articoli correlati Presidenziali Portogallo, sconfitta che sa di vittoria per l’ultradestraIl socialista moderato António José Seguro ha ottenuto una larga vittoria al secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, trionfando sul... Pronostico Mali-Senegal: arriva la prima sconfittaMali-Senegal è una partita valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa e si gioca venerdì alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche,...