L'amichevole tra Senegal e Gambia si svolge in Africa e rappresenta un incontro tra due nazionali continentali. La partita interessa gli appassionati di calcio che seguono le squadre del continente e si concentrano sulla preparazione delle nazionali in vista di competizioni future. Le scommesse e i pronostici sono basati sulle statistiche delle squadre e sulle performance recenti.

Con ancora nella testa il verdetto della CAF che ha strappato loro la vittoria della Coppa d’Africa, il Senegal ospita il Gambia a Dakar in una delle amichevoli valide come tappa di preparazione al prossimo Mondiale. Reduci dalla convincente vittoria maturata contro il Perù, i Leoni della Teranga non dovrebbero riscontrare particolari difficoltà ad azzannare una partita che li vede nettamente favoriti. Sebbene Mané sia ancora out, Pape Thiaw può contare su un parco offensivo di tutto rispetto, ulteriormente motivato dai sei successi consecutivi maturati da una squadra dall’identità di gioco molto precisa. La vittoria del Senegal si trova a quota 1,18 su Goldbet, Snai e Bet365; il segno Over 2,5 è invece bancato a quota 1,70 su Goldbet e 1,72 su Snai. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Senegal-Gambia: è tempo di riattaccare la spina

Articoli correlati

È morta la figlia “segreta” di Freddie Mercury, Bibi era malata da tempo di cancro alla spina dorsale. Il marito: “Ora si trova con il suo amato padre. Le ceneri sparse al vento sulle Alpi”Rivelata nel libro "Love, Freddie", Bibi è morta dopo una lunga battaglia contro un cordoma.

Mali-Senegal (Coppa d’Africa, 09-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiPartono i quarti di finale di coppa d’Africa con il Mali che affronta il Senegal per un posto in semifinale.