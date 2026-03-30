Professoressa accoltellata | Un fendente a un millimetro dall' aorta 1,5 litri di sangue perso in pochi minuti i medici | ' La stiamo perdendo'
Una docente è stata accoltellata da uno studente di tredici anni, che si è avvicinato improvvisamente e l’ha colpita ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. La professoressa ha riferito di aver subito un fendente a un millimetro dall’aorta e di aver perso circa 1,5 litri di sangue in pochi minuti. I medici hanno dichiarato che l’intervento è ancora in corso e che la paziente è in condizioni critiche.
Chiara Mocchi ha raccontato di essere stata accoltellata da "un alunno tredicenne - confuso, trascinato e 'indottrinato" dai social - mi ha colpita all'improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, che mi ha invece difesa rischiando l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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