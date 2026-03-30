Prof di scuola media accusata di aver violentato un suo studente | rapporti sessuali in auto e in classe

Un'ex insegnante di scuola media del New Jersey è sotto accusa per aver avuto rapporti sessuali con uno studente minorenne, coinvolgendo incontri sia in auto che in classe. La vicenda sta attirando l'attenzione dei media negli Stati Uniti. Secondo le accuse, i rapporti sarebbero avvenuti mentre l'insegnante svolgeva le sue funzioni scolastiche. La donna si trova ora di fronte a un procedimento legale.

Il caso negli Stati Uniti. La docente rischia fino a venti anni di carcere per le accuse più gravi. Lei si dichiara innocente Sta facendo scalpore negli Stati Uniti la vicenda di un'ex insegnante di una scuola media del New Jersey, accusata di aver abusato sessualmente un suo studente, minorenne all'epoca dei fatti. Ora Ashley A. Fisler, 36 anni, deve rispondere di otto capi d'imputazione, tra cui violenza sessuale su minore e abuso d'ufficio. Secondo quanto riferito dalla procura della contea di Gloucester, la presunta vittima, oggi adulta, ha denunciato i fatti alla polizia il 23 gennaio scorso. Gli episodi risalirebbero al 2021, quando la donna insegnava presso la Orchard Valley Middle School. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Prof di scuola media accusata di aver violentato un suo studente: rapporti sessuali in auto e in classe Articoli correlati Bergamo, studente di terza media accoltella la prof a scuola: è grave. Sulla maglietta del 13enne la scritta “Vendetta”Uno studente di 13 anni ha accoltellato la professoressa di francese 57enne Chiara Mocchi davanti all’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a... Studente di terza media accoltella la prof a scuola: è grave. Avrebbe ripreso l’aggressione. Sulla maglietta del 13enne la scritta “Vendetta”Avrebbe ripreso l’aggressione compiuta lo studente di 13 anni che ha accoltellato stamane la professoressa di francese, la 57enne Chiara Mocchi,... Former TX teacher Jaden Renee Charles allegedly raped 14yo & said she was pregnant with his baby