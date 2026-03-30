Prof accoltellata dal 13enne | Un altro studente mi ha salvata prendendo a calci l’aggressore Merita una medaglia

La professoressa accoltellata mercoledì scorso in un istituto scolastico di Trescore Balneario è stata dimessa oggi dall'ospedale di Bergamo. Durante l'aggressione, un altro studente è intervenuto prendendo a calci l'aggressore, contribuendo a bloccarlo. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla dinamica dell'attacco e sull'intervento di un compagno di classe.

BERGAMO – E’ stata dimessa oggi, 30 marzo 2026, dall’ospedale di Bergamo, Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata mercoledì scorso a Trescore Balneario da un suo studente 13enne. E ha rivelato di essere stata salvata da un altro studente che è intervenuto, prendendo a calci il 13enne aggressore. La docente, 57 anni, di Berzo San Fermo, era ricoverata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso in poco tempo. Un fendente arrivato a mezzo millimetro dall’aorta. Un foulard premuto sul collo, le mani tremanti di chi mi soccorreva, e quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra, e l’ombra diventava addio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prof accoltellata dal 13enne: “Un altro studente mi ha salvata, prendendo a calci l’aggressore. Merita una medaglia” Contenuti utili per approfondire Prof accoltellata Leggi anche: Chiara Mocchi, la prof accoltellata salvata da un altro studente: “Ha cacciato a calci l’aggressore” Prof accoltellata: aggressore 13enne allontanato da altro studente. Valditara lo invita al MinisteroDopo l'aggressione alla professoressa Chiara Mocchi, il 13enne è stato allontanato a calci da un altro studente della scuola di Trescore Balneario,... Dimessa la prof accoltellata a Trescore, Chiara Mocchi: "Così mi ha salvata uno studente coraggioso"Accoltellata dal suo studente tredicenne «confuso, trascinato e indottrinato dai social», ma salvata dal «coraggio immenso di un altro mio alunno,...