Il 31 marzo 2026 ad Avellino le previsioni indicano un aumento delle nuvole nel corso della giornata, con piogge leggere che inizieranno nel pomeriggio. La mattina si presenterà generalmente asciutta, mentre nel pomeriggio si registrerà il primo cambiamento di precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili e le condizioni atmosferiche continueranno a evolversi nel corso della giornata.

Ad Avellino il 31 marzo 2026 i cieli saranno caratterizzati da nubi in progressivo aumento, con deboli piogge a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni risulteranno più consistenti, con 19 mm di pioggia complessivi.La temperatura massima raggiungerà 7°C, mentre la minima sarà di 4°C.Lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – 31 marzo 2026

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