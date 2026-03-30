Durante la sessione estiva di calciomercato, la squadra ha ceduto in prestito nove calciatori. Ora l’attenzione si concentra su sette di loro, che saranno valutati nelle prossime settimane. La società ha annunciato che Allegri dovrà affrontare le decisioni relative a questi giocatori, con alcune scadenze previste a breve termine. La situazione resta in evoluzione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Durante la sessione estiva di calciomercato, i rossoneri sono riusciti a piazzare in uscita 9 calciatori in prestito. Queste operazioni sono state effettuate per delineare il prossimo futuro del Milan di Massimiliano Allegri, con giocatori che possono essere decisivi nelle prossime stagioni con i rossoneri. Alcuni di questi calciatori, al 100% non giocheranno con i diavoli la prossima stagione, visto l’ obbligo di riscatto che è scattato a determinate condizioni in varie trattative in cui la dirigenza rossonera vi era protagonista. La “quasi” certezza dei 60 milioni dai prestiti. Grazie ai prestiti della stagione 20252026, i rossoneri incasseranno molto probabilmente 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Prestiti in bilico: Allegri farà i conti con sette calciatori

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