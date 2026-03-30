presentate le linee guida della variante del puc

Venerdì sera, nella sala “Siani” di Cesa, si è tenuta la presentazione delle linee guida della variante del Piano Urbanistico Comunale (PUC). La riunione ha coinvolto amministratori e tecnici, che hanno illustrato i principali interventi previsti e le modifiche rispetto al piano vigente. L’evento si inserisce nel percorso di aggiornamento del piano urbanistico del territorio comunale.

Venerdì sera, nella sala “Siani” di Cesa, sono state presentate le linee guida della variante del Piano Urbanistica Comunale (PUC). Sono stati chiariti i passaggi fondamentali di un percorso amministrativo che ha preso il via. Gli interventi sono stati del sindaco Enzo Guida, del consigliere comunale delegato all’Urbanistica Domenico Mangiacapra, del responsabile del Servizio Urbanistico Giacomo Petrarca e dei componenti dell’ufficio di piano, l’ing. Michele Fabozzi e dell’avvocato Giuseppe Costanzo. “La legge stabilisce - hanno precisato gli amministratori comunali - che il documento, approvato dalla giunta, vada presentato alla città e alle associazioni”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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