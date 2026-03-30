Posta chiusa a Uboldo | Serve un ufficio temporaneo

A Uboldo, la chiusura dell’ufficio postale ha sollevato una discussione pubblica. Un gruppo locale ha presentato un’interrogazione alle autorità, evidenziando i disagi causati dalla chiusura e chiedendo l’istituzione di un ufficio temporaneo per far fronte alle necessità dei cittadini. La questione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte, con richieste di intervento immediato.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Quintali di droga dal Marocco a Milano passando dalla Spagna, la Guardia di Finanza arresta. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Posta chiusa a Uboldo: “Serve un ufficio temporaneo” Articoli correlati Uboldo, dopo l’incendio Posta chiusa fino a settembreUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Trotta Bus, appello dei sindacati al Comune: “Basta aspettare, serve affidamento temporaneo all’Air”“Il Comune deve ritirare questo contratto e fare un affidamento temporaneo all’Air”.