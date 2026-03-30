Porta a Terra | rifiuti e macerie i residenti gridano all’abbandono

Nel quartiere livornese di Porta a Terra, i residenti segnalano un accumulo di rifiuti e macerie abbandonate che crea condizioni di degrado. La presenza di rifiuti e materiali edili abbandonati è visibile in diverse zone del quartiere, causando preoccupazione tra gli abitanti. La situazione viene descritta come insostenibile e di abbandono da parte delle autorità competenti.

Nel quartiere livornese di Porta a Terra, l’abbandono di rifiuti e materiali edili ha generato una situazione che i residenti definiscono vergognosa. Le immagini raccolte mostrano sedie rotte, scarti da cantiere e contenitori per la raccolta differenziata rovesciati o danneggiati, situati in un angolo dell’area parcheggio vicino alle torri degli uffici. Questo stato di degrado si colloca a poche decine di metri dal Modigliani Forum, creando un forte contrasto tra l’immagine della città e la realtà dei luoghi pubblici. Il tessuto urbano sotto pressione. L’analisi dello spazio pubblico rivela come la gestione dei rifiuti non sia solo una questione estetica, ma un indicatore della salute sociale del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porta a Terra: rifiuti e macerie, i residenti gridano all’abbandono Articoli correlati Porta a Terra | Macerie e rifiuti di ogni tipo abbandonati in strada, il grido d'allarme: "Vergognoso"Negli scatti inviati da un lettore si vede immondizia di ogni genere abbandonata nell'area a poche decine di metri dal Modigliani Forum Sedie rotte e... Raccolta dei rifiuti. Nella Valle è porta a porta. Incontri con i residentiA partire dal prossimo 1° aprile nei comuni di Gallicano, Molazzana e Fosciandora entrerà in funzione il nuovo "Porta a Porta", curato dal gestore... Anas, firmato protocollo di collaborazione per il contrasto all’abbandono di rifiuti nella “Terra dei Fuochi”In particolare, l’incontro si è concentrato su tre aree, sottostanti la strada statale 7 Quater “Domitiana” a Villa Literno (CE), già delimitate col...