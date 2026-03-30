Nell’area parcheggio sono stati trovati sedie rotte e scarti edili abbandonati, con alcuni contenitori per la raccolta differenziata danneggiati e lasciati sul terreno. Macerie e rifiuti di vario genere sono stati scaricati lungo la strada, con residenti che hanno espresso preoccupazione per la quantità di rifiuti abbandonati e il degrado dell’area. La situazione è stata segnalata come grave da alcuni abitanti.

Negli scatti inviati da un lettore si vede immondizia di ogni genere abbandonata nell'area a poche decine di metri dal Modigliani Forum Sedie rotte e abbandonate, scarti edili lanciati in un angolo dell'area parcheggio a disposizione delle macchine, persino i contenitori per la raccolta differenziati adagiati al suolo e qualcuno anche danneggiato. È quanto fotografato in queste ore da un lettore di LivornoToday nel quartiere di Porta a Terra, all'altezza di via Ciardi nei pressi delle torri che ospitano uffici e attività. “Questa - racconta - è la situazione vergognosa che potete vedere andando nella zona di Porta a Terra tra hotel, uffici e negozi”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Porta a Terra | Macerie e rifiuti di ogni tipo abbandonati in strada, il grido d'allarme: "Vergognoso"

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