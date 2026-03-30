Negli ultimi anni, le chiamate alla sala operativa della polizia locale sono aumentate in modo significativo, arrivando a circa 60.000 richieste all’anno. Questo incremento ha portato a un raddoppio delle comunicazioni rispetto al passato. La crescita delle chiamate evidenzia un maggior numero di interventi e richieste di assistenza da parte dei cittadini.

Sono 60mila le richieste annue. Un cittadino su tre, infatti, si rivolge alla sala operativa almeno una volta all’anno. Ecco i numeri dei canali comunicativi Raddoppiate negli ultimi anni le chiamate alla sala operativa della polizia locale, che hanno raggiunto le 60mila richieste annue. Un cittadino su tre, infatti, si rivolge alla sala operativa almeno una volta all’anno. Sono dati emersi durante la conferenza stampa di presentazione dei canali di comunicazione tra polizia locale e cittadini. “La comunicazione con i cittadini rappresenta per noi non solo una priorità, ma anche un obiettivo strategico. Il nostro impegno è quello di... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Polizia locale: raddoppiate negli ultimi anni le chiamate alla sala operativa

Aggiornamenti e notizie su Polizia locale

Aggressioni verbali e fisiche contro i sanitari, al Bambino Gesù di Roma raddoppiate negli ultimi 5 anni ?Food: Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, degustazioni e libri, al via 2° ed.

Milano, presentata la nuova sala operativa della polizia locale: "Siamo sulla strada giusta"“Rispetto al recente passato abbiamo all’incirca 120 equipaggi di pronto impiego durante la mattina e durante il pomeriggio.

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