Polignano – Ulisse ed altri approdi

Lunedì 6 aprile alle 17.30 a Polignano si terrà uno spettacolo teatrale intitolato

Lunedì 06 aprile – ore 17.30Un nuovo emozionante percorso teatralizzato tra mito, mare e poesia. Dal cuore di Polignano a Mare, partiremo da Largo Ardito per camminare lungo la suggestiva scogliera di Port’Alga, ascoltando le voci immortali dell’Odissea: Elena, Nausicaa e Circe rivivranno tra onde e vento, in un racconto che unisce il fascino della Grecia antica alla bellezza della nostra costa.Durante il percorso, tra arte e natura, scopriremo anche il Museo Pino Pascali e la sua collezione open-air di arte contemporanea, fino a vivere – nel primo buio – la lettura scenica finale interpretata dal carismatico Pasquale D’Attoma, regista e insegnante di teatro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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