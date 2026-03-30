Pizzicache serata!

Le collaborazioni dell'Associazione Socio Culturale "Gli Amici del Salento di Verona" con le altre realtà associative del territorio veronese, si ampliano. «Sabato 11 aprile 2026 ci incontreremo nel Parco Verde di Villa Buri, ospiti del Fuori Luogo, gestito dalla Cooperativa Sociale Panta Rei che punta a restituire dimensione, ruolo e dignità a persone che provengono dal mondo della sofferenza psichica dando la possibilità di riconnettersi al tessuto sociale». - alle ore 16.30 sarà possibile partecipare ad un Laboratorio per provare a preparare la pasta tipica del Salento e quello che preparate, ve lo portate a casa e come dice Agata De Nuccio, conduttrice del Laboratorio: "finchè si impasta, non si fa la guerra". 🔗 Leggi su Veronasera.it

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