Pizzaballa respinto al Santo Sepolcro la Farnesina a Peled | Sostegno al cardinale

Il governo italiano ha espresso il proprio sostegno al cardinale Pizzaballa, respinto al Santo Sepolcro durante una protesta. La Farnesina ha comunicato che le ragioni e le modalità adottate dal cardinale sono considerate comprensibili e condivisibili, aggiungendo che ulteriori commenti da parte di funzionari non contribuirebbero alla risoluzione della questione. La vicenda riguarda una manifestazione presso il sito religioso e la posizione delle autorità italiane.

“Il Governo italiano ritiene assolutamente comprensibili e totalmente condivisibili le ragioni e le modalità di protesta che il cardinale Pizzaballa ha ritenuto di adottare; non ritiene che ulteriori commenti da parte di funzionari possano aiutare a far progredire il confronto”. E’ quanto si legge nella nota della Farnesina dopo l’incontro fra l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled, e la vice-segretaria generale e direttrice per gli Affari politici della Farnesina Cecilia Piccioni a seguito della convocazione disposta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. La convocazione era stata decisa in segno di protesta per il grave... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pizzaballa respinto al Santo Sepolcro, la Farnesina a Peled: “Sostegno al cardinale” Articoli correlati Gerusalemme, stop al cardinale Pizzaballa: impedito l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle PalmeA Gerusalemme si accende la tensione nel giorno della Domenica delle Palme, uno dei momenti più significativi per la cristianità. Polizia israeliana impedisce al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle PalmeIl cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo...