Pizzaballa ottiene l’accesso al Santo Sepolcro celebrazioni pasquali ridotte | Solo un malinteso

Dopo le tensioni degli ultimi giorni, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha ricevuto l’autorizzazione ad entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Le celebrazioni pasquali sono state ridotte e l’accesso concesso con restrizioni significative. La decisione è stata definita come il risultato di un malinteso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accesso concesso ma con forti limitazioni. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha ottenuto il permesso di accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Tuttavia, le celebrazioni pasquali potranno svolgersi esclusivamente in forma simbolica e con partecipazione limitata, come stabilito dalle autorità israeliane per motivi di sicurezza legati all’operazione militare in corso. La polizia ha spiegato che, a seguito di un confronto con il cardinale, è stato definito un accordo che consente lo svolgimento delle cerimonie, ma in modalità ridotta, includendo anche il rito del Santo Fuoco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pizzaballa ottiene l’accesso al Santo Sepolcro, celebrazioni pasquali ridotte: “Solo un malinteso” Articoli correlati Pizzaballa, concesso accesso al Santo Sepolcro. Polizia: “Cerimonie Pasqua solo simboliche”(Adnkronos) – La polizia israeliana, dopo aver impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a padre Francesco Ielpo di raggiungere il Santo... Gerusalemme, Netanyahu: accesso immediato per Pierbattista Pizzaballa al Santo SepolcroIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver disposto il pieno e immediato accesso del cardinale Pierbattista Pizzaballa alla...