Pizzaballa concesso accesso al Santo Sepolcro Polizia | Cerimonie Pasqua solo simboliche
La polizia israeliana ha autorizzato l’accesso al Santo Sepolcro dopo aver impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare in precedenza. Le autorità hanno precisato che le celebrazioni pasquali saranno limitate a eventi simbolici e non prevedono funzioni religiose pubbliche. La decisione è stata comunicata in seguito a una serie di restrizioni adottate durante il periodo di festività.
(Adnkronos) – La polizia israeliana, dopo aver impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a padre Francesco Ielpo di raggiungere il Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme nella Città Vecchia di Gerusalemme, ha autorizzato oggi le cerimonie pasquali solo in forma “simbolica e limitata” per motivi di sicurezza legati all’Operazione ‘Roaring Lion’. La polizia israeliana in. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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