Pizzaballa concesso accesso al Santo Sepolcro Polizia | Cerimonie Pasqua solo simboliche

La polizia israeliana ha autorizzato l’accesso al Santo Sepolcro dopo aver impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa di entrare in precedenza. Le autorità hanno precisato che le celebrazioni pasquali saranno limitate a eventi simbolici e non prevedono funzioni religiose pubbliche. La decisione è stata comunicata in seguito a una serie di restrizioni adottate durante il periodo di festività.