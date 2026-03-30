Pisa dalla Harley al ricovero | la caduta dalla finestra non fu volontaria ma ‘delirio iperattivo’

La psichiatra è caduta dalla finestra dell’ospedale di Pisa e le indagini hanno stabilito che l’incidente non è stato causato da un gesto volontario. La donna si trovava in un reparto di psichiatria e, secondo quanto emerso, la caduta sarebbe attribuibile a uno stato di delirio iperattivo. La vicenda ha portato alla ricostruzione dettagliata dell’accaduto, senza che siano stati riscontrati elementi di responsabilità di terzi.

PISA – La caduta della psichiatra dalla finestra dell’ospedale di Pisa non fu volontaria: lo ha stabilito la Corte d’Appello di Firenze, confermando la responsabilità dell’azienda ospedaliera universitaria pisana per la morte di una paziente avvenuta nel 2015 e disponendo un risarcimento di circa 675mila euro ai familiari. La vicenda riguarda una psichiatra brasiliana di 33 anni, in Toscana per un raduno di Harley Davidson, rimasta coinvolta in un incidente in moto. Dopo il ricovero all’ospedale di Cisanello, la donna morì precipitando dalla finestra della stanza al terzo piano. Secondo i giudici, la caduta non fu volontaria, ma il risultato di un tentativo incongruo di allontanamento dal reparto in uno stato di forte agitazione e confusione mentale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Pisa, dalla Harley al ricovero: la caduta dalla finestra non fu volontaria ma ‘delirio iperattivo’ Articoli correlati Il grave incidente in Harley Davidson e il ricovero in ospedale: poi la caduta mortale dalla finestra. Cosa è successo alla psichiatra 33ennePisa, 30 marzo 2026 – La negligenza dell'azienda sanitaria, dalle cure alla gestione della paziente, favorì la morte di una donna che doveva stare in... Pisa, morì cadendo dalla finestra dell’ospedale: «Non fu suicidio». Maxi risarcimento di 675 mila euro alla famigliaNon fu un suicidio, quello della psichiatra di 33 anni che cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa durante un ricovero nel 2015.