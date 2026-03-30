L'Aics Basket Rosa ha ottenuto una vittoria contro Puianello Basket in una partita giocata tra le mura di casa. La squadra, guidata dal coach Marco Montuschi, ha conquistato il sesto risultato positivo nelle ultime sette gare, grazie a una serie di triple decisive e a un finale in cui ha mostrato lucidità nei momenti chiave, superando una squadra molto combattiva.

Ora il campionato si ferma per la pausa pasquale, ma alla ripresa attendono subito sfide importanti contro Scandiano e Sasso Marconi La capacità di reagire alle difficoltà e colpire con lucidità nei momenti chiave. L'Aics Basket Rosa guidata da coach Marco Montuschi trova tra le mura amiche il sesto successo nelle ultime sette partite, superando la coriacea Puianello Basket al termine di una gara intensa e combattuta. Il punteggio finale, 47-35, racconta solo in parte la durezza del match. Le ospiti hanno infatti imposto per tutti i 40 minuti una pressione a tutto campo, mettendo spesso in difficoltà le forlivesi e costringendole a un continuo lavoro di adattamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Pioggia di triple e cuore: l'Aics Basket Rosa piega Puianello nel finale

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